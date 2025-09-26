Jobs kennenlernen und Gutes tun: Bei der Arbeitgeberbörse der Akademie Überlingen in Quedlinburg haben sich elf Unternehmen aus Pflege und Hauswirtschaft präsentiert. Zugleich wurden Spenden für das „Harz Hospiz“ gesammelt.

Quedlinburg/MZ/pek. - Kontakte knüpfen und etwas für einen guten Zweck tun – das hat die Akademie Überlingen in Quedlinburg bei ihrer Arbeitgeberbörse an ihrem Standort in der Langen Gasse verbunden: Auf der Veranstaltung wurden für das „Harz Hospiz“, das auch mit einem Stand vertreten war, Spenden gesammelt.