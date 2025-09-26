OB Vogt (r.) präsentierte seine drei „Chauffeure“ vor dem Ratshof.

Halle (Saale)/MZ. - Es gibt wahrscheinlich nur sehr wenige Hauptverwaltungsbeamte in Deutschland, die mit selbstgedrehten Videos auf ihrem privaten Instagram-Profil zehntausende Zuschauer erreichen. Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) schafft es. Sein jüngstes Video, das ihn zusammen mit drei Herren in schwarzen Anzügen vor dem Ratshof zeigt, wurde innerhalb weniger Tage fast 70.000 Mal im Internet angeklickt. Doch möglicherweise hat das jetzt ein Nachspiel für den OB.