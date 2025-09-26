Wälder und leere Häuser brennen Festnahme nach Serie von Bränden in Anhalt-Bitterfeld - Sind Männer aus Bitterfeld-Wolfen und Zörbig verantwortlich?

Nach dem Feuer am alten Raguhner Bahnhof nimmt die Polizei zwei Männer im Alter von 23 und 33 Jahren fest. Nun wird ermittelt, ob sie immer wieder im gesamten Landkreis zündelten.