EIL:
Highlight im Welterbe Neues Museum in Quedlinburg: Wann es freien Eintritt für alle gibt
Wie viel soll der Besuch des neugestalteten Museums auf dem Stiftsberg kosten? Die Stadt Quedlinburg schlägt ermäßigte Eintrittspreise für ihre Bürger vor – doch es wird über weitere Vergünstigungen diskutiert. Klar ist, wann es freien Eintritt für alle geben soll.
26.09.2025, 16:00
Quedlinburg/MZ. - Für die Festlegung der Eintrittspreise, die künftig für den Besuch des Stiftsbergensembles mit dem neugestalteten Museum gelten sollen, schlägt die Stadtverwaltung Quedlinburg bereits einen ermäßigten Eintritt für die Bürger der Stadt vor. Bleibt es dabei?