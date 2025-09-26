Highlight im Welterbe Neues Museum in Quedlinburg: Wann es freien Eintritt für alle gibt

Wie viel soll der Besuch des neugestalteten Museums auf dem Stiftsberg kosten? Die Stadt Quedlinburg schlägt ermäßigte Eintrittspreise für ihre Bürger vor – doch es wird über weitere Vergünstigungen diskutiert. Klar ist, wann es freien Eintritt für alle geben soll.