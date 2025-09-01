Der Stiftsberg in Quedlinburg (Harz) öffnet 2026 mit neuem Museum und frischer Ausstellung – doch was kostet der Besuch? Welche Eintrittspreise für Museum, Domschatz und Stiftskirche diskutiert werden.

Fairer Preis? So viel soll der Eintritt in Quedlinburgs neues Museum am Stiftsberg kosten

Noch wird auf dem Stiftsberg in Quedlinburg gebaut; aber im März kommenden Jahres soll das komplett neu gestaltete Museum öffnen.

Quedlinburg/MZ. - Noch ist der Stiftsberg in Quedlinburg eine große Baustelle, wird an der Fertigstellung der künftigen Museumsräume gearbeitet, in denen die neue Ausstellung gestaltet wird. Doch was wird der Besuch von Museum und Stiftskirche kosten, die dann auf einem geschlossenen Rundgang besichtigt werden können? Dafür liegen nun konkrete Preisvorschläge vor.