Barbara Kaiser testet mit Betroffenen die Barrierefreiheit in Zahna. Manches überzeugt, doch an vielen Stellen stoßen sie auf Probleme. Welche Punkte besonders auffallen.

Barbara Kaiser (links) prüft gemeinsam mit einer Teilnehmerin die Barrierefreiheit der Paracelsus-Apotheke in Zahna.

Zahna/MZ - Wie barrierefrei ist die Stadt Zahna? Diese Frage haben sich am vergangenen Freitag Barbara Kaiser, Behindertenbeauftragte des Landkreises Wittenberg, und eine Gruppe von Unterstützern gestellt. Mit geschärftem Blick und Zetteln in der Hand sind sie durch die Innenstadt gezogen und haben Wege, Läden und öffentliche Einrichtungen geprüft. Ihr Ziel: Hindernisse aufzeigen und Lösungen finden.