Vier Tornado-Kampfjets donnerten am Donnerstagnachmittag, 28. August, über Wittenberg hinweg. Warum die Maschinen aus Büchel unterwegs waren und wie schnell sie geflogen sind.

Vier Kampfjets donnern über Wittenberg – so tief sind sie geflogen

In nur wenigen Hundert Metern Höhe rauschen Tornado-Kampfjets mit mehr als 800 Kilometern pro Stunde über Wittenberg hinweg.

Wittenberg/MZ - Vier Kampfflugzeuge vom Typ Tornado sind am Donnerstagnachmittag, den 28. August, über Wittenberg geflogen. Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf MZ-Anfrage mitteilte, handelte es sich um Maschinen des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel.

Die Kampfjets überquerten die Stadt um 15.57 Uhr in nördliche Richtung. Sie flogen dabei in Höhen zwischen 500 und 1200 Fuß (etwa 150 bis 370 Meter über Grund) mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von rund 450 Knoten (etwa 830 Kilometern pro Stunde).

Der Einsatz sei Teil des täglichen Routineflugbetriebs gewesen und habe unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen stattgefunden, hieß es.