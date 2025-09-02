Das Haus Zwischen den Städten 4 in Quedlinburg, das - illegal als Pension genutzt - vor Jahren für Wirbel gesorgt hatte, soll jetzt bei einer Zwangsversteigerung verkauft werden.

Verkauf in Quedlinburg: „Horror-Pension“ kommt unter den Hammer

Um das illegal als Pension genutzte Haus Zwischen den Städten 4a in Quedlinburg gab es einigen Wirbel. Jetzt soll es zwangsversteigert werden.

Quedlinburg/MZ. - Illegal als Pension genutzt, hat es um das Haus Zwischen den Städten 4a in Quedlinburg vor Jahren einigen Wirbel gegeben. Nachdem Gäste wiederholt bauliche Mängel und fehlende Hygiene kritisiert hatten, war es in sozialen Medien sogar als „Horror-Pension“ bezeichnet worden. Jetzt soll das denkmalgeschützte Gebäude unter den Hammer kommen.