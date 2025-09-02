Kirchturm Pissen fertig saniert Mit welch besonderem Geschenk die Kirchgemeinde den Unterstützern der Kirchturmsanierung dankt
Mit einer musikalischen Andacht hat die Kirchgemeinde Kötzschau-Pissen den Abschluss eines Mammutprojekts gefeiert: Für 200.000 Euro wurde der teils weggefaulte Kirchturm saniert. Mitwirkende und Unterstützer haben zum Dank ganz besondere Geschenke überreicht bekommen.
02.09.2025, 19:00
Pissen/MZ. - Es sind ganz besondere Geschenke, die Christa Gawlak am Freitag in der Dorfkirche Pissen an einige Anwesende überreichen konnte: kunstvoll bemalte Schiefertafeln – nicht irgendwelche Schiefertafeln, sondern solche, die bis zuletzt das Dach des Kirchturms deckten.