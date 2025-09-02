Mit einer musikalischen Andacht hat die Kirchgemeinde Kötzschau-Pissen den Abschluss eines Mammutprojekts gefeiert: Für 200.000 Euro wurde der teils weggefaulte Kirchturm saniert. Mitwirkende und Unterstützer haben zum Dank ganz besondere Geschenke überreicht bekommen.

Mit welch besonderem Geschenk die Kirchgemeinde den Unterstützern der Kirchturmsanierung dankt

Bereits seit Mai ist die Sanierung abgeschlossen, nun wurde sie mit einer musikalischen Andacht gefeiert.

Pissen/MZ. - Es sind ganz besondere Geschenke, die Christa Gawlak am Freitag in der Dorfkirche Pissen an einige Anwesende überreichen konnte: kunstvoll bemalte Schiefertafeln – nicht irgendwelche Schiefertafeln, sondern solche, die bis zuletzt das Dach des Kirchturms deckten.