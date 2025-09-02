Ulrike Trummer leitet das Kunst- und Museumspädagogische Zentrum im Torhaus der Moritzburg Zeitz. Welche Ausstellung sie zurzeit vorbereitet und welche Angebote es gibt.

Einladung zum Tag des offenen Denkmals: Werke einer Leipziger Künstlerin im Torhaus der Moritzburg präsentiert

Zeitz/MZ. - Sie ist verantwortlich für Gestaltung und Belebung der über 400 Quadratmeter im ersten Obergeschoss des Torhauses im Museum Schloss Moritzburg in Zeitz. Die Rede ist von Ulrike Trummer. Seit über 20 Jahren leitet sie das dortige Kunst- und Museumspädagogische Zentrum „Johannes Lebek“.