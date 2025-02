Besondere Neugestaltung auf Stiftsberg „Spielen dann in Champions-League“: Wann Quedlinburg neues Museum eröffnen will

Seit Jahren wird auf dem Stiftsberg im Herzen des Welterbes in Quedlinburg im Harz saniert und umgestaltet. Was noch zu tun, was zur neuen Ausstellung schon bekannt ist und wann diese die Türen öffnen soll.