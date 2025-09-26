Die Zangenberger Unterführung, eigentlich die Eisenbahnüberführung über die Leipziger Straße ist so gut wie abgerissen. Es hängen aber auch Erinnerungen daran. Was ein Leser berichtet.

Zuflucht im Bunker im Eisenbahntunnel gefunden: Was in den letzten Kriegstagen in Zeitz passierte

Erinnerungen an Tunnel in Zangenberg: Die Bahnunterführung bot während der Bombenangriffe im Frühjahr 1945 Zuflucht in einem Schutzraum.

Zangenberg/MZ/and. - Es sind eigentlich nur noch Tage, dann ist der Eisenbahntunnel in Zangenberg Geschichte, und drei neue Brücke führen die Gleise über die Leipziger Straße. Für manchen Anwohner ist auch etwas Wehmut dabei. Gehörte der „Klotz in der Landschaft“, die alte Unterführung doch fest zum Bild zwischen der Kernstadt Zeitz und Zangenberg.