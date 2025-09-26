weather spruehregen
  4. Eröffnung in Kabelsketal: Eine Schule aus 92 Modulen: Neubau in Gröbers in nur einem Jahr

Eröffnung in Kabelsketal Eine Schule aus 92 Modulen: Neubau in Gröbers in nur einem Jahr

Die neue Grundschule in der Gemeinde Kabelsketal ist feierlich eröffnet worden. Unterrichtet wird dort bereits. Und die Schule setzt auf steigende Schülerzahlen.

Von Denny Kleindienst 26.09.2025, 15:54
Insgesamt zwölf Klassenräume gibt es in der neuen Grundschule. Hinzu kommen noch weitere Fachräume.
Halle (Saale)/MZ. - Die Hausführung durch die neue Grundschule in Gröbers (Kabelsketal) war fast zu Ende, die Teilnehmer waren im Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss mit der langen Küchenzeile und den bodentiefen Fenstern angekommen, als Piet Rosenthal nochmals betonte, wie schnell das alles ging.