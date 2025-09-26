EIL:
Eröffnung in Kabelsketal Eine Schule aus 92 Modulen: Neubau in Gröbers in nur einem Jahr
Die neue Grundschule in der Gemeinde Kabelsketal ist feierlich eröffnet worden. Unterrichtet wird dort bereits. Und die Schule setzt auf steigende Schülerzahlen.
26.09.2025, 15:54
Halle (Saale)/MZ. - Die Hausführung durch die neue Grundschule in Gröbers (Kabelsketal) war fast zu Ende, die Teilnehmer waren im Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss mit der langen Küchenzeile und den bodentiefen Fenstern angekommen, als Piet Rosenthal nochmals betonte, wie schnell das alles ging.