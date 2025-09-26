Sachsen-Anhalt-Tag Keine Fahrzeuge im Festgebiet - das müssen Einwohner in Bernburgs Innenstadt über Landesfest wissen
Der Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg wirft seine Schatten voraus. Das Stadtzentrum wird vier Tage vom Verkehr abgeriegelt. Das müssen 2.000 Einwohner des Innenstadt nun wissen.
26.09.2025, 17:05
Bernburg/MZ. - Knapp neun Monate vor dem großen Landesfest in der Saalestadt werden Anwohner der Bernburger Innenstadt in den kommenden Tagen einen wichtigen Flyer im Briefkasten stecken haben.