Das neue theater zeigt die Tragikomödie „Sein oder Nichtsein“. Das Stück von Nick Whitby entstand nach dem 1942 gedrehten, gleichnamigen Film von Ernst Lubitsch

Darf man über Nazis lachen? Aber ja!

HALLE/MZ. - Lachen, weil die Zeiten gerade weniger heiter sind. So lässt sich die Idee der künstlerischen Leitung des neuen theaters Halle für ihren Saisonstart wohl beschreiben. Und dieser Plan ist überzeugend aufgegangen, wie der lang anhaltende Beifall nach der Premiere von „Sein oder Nichtsein“ am Freitagabend belegt hat.