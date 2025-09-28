weather wolkig
  4. Diäten der Politiker in Magdeburg: 8.736,66 Euro im Monat: Darum verdienen Landtagsabgeordnete so viel Geld

Politiker in Sachsen-Anhalt erhalten mehr als ihre Kollegen in Thüringen und Sachsen. Die Diäten sind viel stärker gestiegen als in vergleichbaren Berufsgruppen. Woran das liegt und wie das Parlament reagiert.

Von Kai Gauselmann 28.09.2025, 20:00
8.736,66 Euro an Grundentschädigung erhält jeder Abgeordnete in Sachsen-Anhalts Landtag.
Halle/MZ. - Die Entschädigung für Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. 2015 lagen die Diäten noch bei 5.975,74 Euro im Monat, aktuell sind es 8.736,66 Euro. Das ist ein Anstieg um 2.760,92 Euro und entspricht einem Plus von 46 Prozent.