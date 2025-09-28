Politiker in Sachsen-Anhalt erhalten mehr als ihre Kollegen in Thüringen und Sachsen. Die Diäten sind viel stärker gestiegen als in vergleichbaren Berufsgruppen. Woran das liegt und wie das Parlament reagiert.

Halle/MZ. - Die Entschädigung für Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. 2015 lagen die Diäten noch bei 5.975,74 Euro im Monat, aktuell sind es 8.736,66 Euro. Das ist ein Anstieg um 2.760,92 Euro und entspricht einem Plus von 46 Prozent.