Die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla räumt an der Konzernspitze auf, das Vorstandsressort Infrastruktur wird aufgelöst. Warum das für Sachsen-Anhalt zum Problem werden könnte.

Wer kümmert sich bei der Bahn um die Baustellen in Sachsen-Anhalt?

Da waren sie noch ein Team: Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens und der für Infrastruktur verantwortliche Bahn-Vorstand Berhold Huber im Juli 2024 in Halle

Halle/MZ - Lydia Hüskens und Berthold Huber – für den Zugverkehr in Sachsen-Anhalt schien das zu passen: Zweimal binnen weniger Monate traten die Infrastrukturministerin von der FDP und der im Bahn-Konzern für Infrastruktur verantwortliche Vorstand öffentlichkeitswirksam gemeinsam auf. Zweimal strahlten sie um die Wette in die Kameras – im Juli 2024, als sie die Sanierung der Pannenstrecke Halle-Eichenberg-Kassel ankündigten, und im Mai 2025, als sie eine Vereinbarung für eine engere Zusammenarbeit bei Bauprojekten vorstellten. Doch nun sitzt Huber nicht mehr in der Vorstandsetage im Berliner Bahntower, seinen Posten gibt es nicht mehr. Und Hüskens sorgt sich angesichts des massiven Baugeschehens bei der Bahn im Land, wen sie künftig ansprechen kann.