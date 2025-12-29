Gute Zeichen für alle Ski-Fahrer: Die Skigebiete im Harz machen sich für die Saison bereit. Schon in wenigen Tagen könnte es genügend Schnee geben, dass die ersten Ski- und Rodellifte in Betrieb gehen.

Im Harz fällt Schnee - Öffnen nun auch bald die Skipisten?

Schneekanonen beschneien Skipisten an der Wurmberg-Seilbahn. Die ersten Ski- und Rodellifte im Harz könnten in wenigen Tagen in Betrieb gehen. (Foto)

Braunlage - Die ersten Ski- und Rodellifte im Harz könnten in wenigen Tagen in Betrieb gehen. Der Deutsche Wetterdienst sagt für diese Woche mehrfach Schneefall und ein „winterliches Szenario“ voraus, wie ein Meteorologe sagte.

Bereits am Dienstag, 30. Dezember, lockten Frost und Schnee zahlreiche Besucher in den Harz. In Braunlage oder in Torfhaus etwa waren die Parkplätze bereits zum Mittag voll, wie Besucher berichteten. In der Nacht waren wenige Flocken Schnee gefallen, wie auf Webcams zu sehen war.

Schnee im Harz in dieser Woche: Zum Rodeln könnte es bereits reichen

Zahlreiche Wanderer genossen die frostigen Harz-Landschaften. Einige begaben sich dabei aber auch in Gefahr und betraten vermeintlich zugefrorene Seen. Das ist momentan aber lebensgefährlich, da die Eisdecke mutmaßlich noch nicht dick genug ist.

Für die kommenden Tage sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) starke Schneefälle voraus. Teilweise sollen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Dann könnten auch erste Ski- und Rodellifte öffnen.

Große Nachfrage für Skifahrer im Harz

In der zweiten Januar-Woche sollen die Temperaturen sogar noch ein wenig sinken und auch im Flachland an die null Grad kommen. Im Harz soll es dann Dauerfrost geben, sodass der Schnee auch nicht direkt wieder taue.

Lesen Sie auch: Harzurlaub im Winter: Was tun, wenn kein Schnee liegt?

Im Skigebiet im Wurmberg ist alles bereit, um in den kommenden Tagen in den Winterbetrieb zu starten. Sollte es wie angekündigt schneien, könnte es am 1. oder 2. Januar so weit sein, sagte Betriebsleiter Fabian Brockschmidt am Montag.

Eine reguläre Tageskarte soll dann 45 Euro kosten – drei Euro mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage sei bereits groß: „Das Telefon steht nicht still, der Ort ist voll“, sagte Brockschmidt.

Warum Skifahren im Harz noch nicht möglich ist

Bereits seit Tagen laufen an Niedersachsens höchstem Berg ähnlich wie etwa im Sauerland immer mal wieder die Schneekanonen. Doch wegen starken Windes bleibt dort der Schnee nicht auf Pisten liegen.

„Wir haben unsere Beschneiungstechnik vor dem Baumsterben gekauft“, erklärte Brockschmidt. Die Anlagen würden den Schnee in sechs Metern Höhe herausblasen.

Das ist gut für die Schneeproduktion, aber ohne schützende Bäume anfällig für Verwehungen. Einige Beschneiungsanlagen seien daher auf ein anderes System umgerüstet worden.