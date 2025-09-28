Ende 2022 hatte sich die Ostberliner Kultband City nach 50 Jahren aufgelöst. Nun meldet sich deren Frontmann Toni Krahl mit eigener Band und neuem Album zurück.

Am Morgen danach ein neuer Start

Toni Krahl and the Kinx nennt der frühere City-Sänger sein neues Projekt.

Halle/MZ. - Ganz zum Schluss des allerletzten City-Konzertes in der Berliner Mercedes- Benz-Arena fiel als Sinnbild tatsächlich ein letzter Vorhang. Die Musiker um den Gitarristen Fritz Puppel standen dahinter und „verdrückten ein paar Tränchen“, wie Sänger Toni Krahl sagt.