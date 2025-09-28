weather wolkig
  4. Comeback von City: Am Morgen danach ein neuer Start

Ende 2022 hatte sich die Ostberliner Kultband City nach 50 Jahren aufgelöst. Nun meldet sich deren Frontmann Toni Krahl mit eigener Band und neuem Album zurück.

Von Christian Hentschel 28.09.2025, 10:00
Toni Krahl and the Kinx nennt der frühere City-Sänger sein neues Projekt.
Toni Krahl and the Kinx nennt der frühere City-Sänger sein neues Projekt. Foto: Chris Gonz

Halle/MZ. - Ganz zum Schluss des allerletzten City-Konzertes in der Berliner Mercedes- Benz-Arena fiel als Sinnbild tatsächlich ein letzter Vorhang. Die Musiker um den Gitarristen Fritz Puppel standen dahinter und „verdrückten ein paar Tränchen“, wie Sänger Toni Krahl sagt.