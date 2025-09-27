Hans Nowak wollte immer nur malen. Mit Beharrlichkeit erarbeitete er sich die Epochen der Kunstgeschichte. Im halleschen Stadtmuseum ist ihm eine Schau gewidmet.

Halle/MZ - Hans Nowak (1922–1996) war ein aktiver Mensch. Mehr als 10.000 Bilder hat der gebürtige Hallenser gemalt, hat die Kunstwelt in Unruhe versetzt und Sammler in Verzücken. „Er konnte seine Bilder verkaufen, und er hat immer Haltung gezeigt“, erzählt Elke Arnold vom Stadtmuseum Halle. Dort ist bis zum 6. Januar die Ausstellung „Von Halle nach Halle – Der Künstler Hans Nowak“ zu sehen, bestückt hauptsächlich aus dem Privatbesitz mehrerer Sammler. Einige von ihnen waren zur Ausstellungseröffnung angereist; die Restaurierung mehrerer Bilder extra für die Schau wurde zudem ebenfalls von einigen Enthusiasten finanziert.