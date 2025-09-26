Welche Chancen und Risiken birgt KI, in der Forschung, in der Medizin, auf dem Arbeitsmarkt? Darüber haben führende Forschende in der Leopoldina in Halle informiert und diskutiert. Wie gut Deutschland für dieses Zukunftsthema gerüstet ist.

Kluge Köpfe diskutieren in der Leopoldina: Kann eine KI schon so denken wie der Mensch?

Die Leopoldina mit Sitz in Halle ist die Nationale Akademie der Wissenschaften.

Halle/MZ. - KI dringt in alle Lebensbereiche vor: So brachte es Leopoldina-Präsidentin Bettina Rockenbach in der Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Halle auf den Punkt. Am Donnerstag und Freitag trafen sich dort führende Forschende, um über das Thema Künstliche Intelligenz zu diskutieren. Was sie erwarten - und was ihnen Sorgen macht.