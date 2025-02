Die Ökonomin Bettina Rockenbach übernimmt am 1. März die Präsidentschaft der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Mit frischen Formaten will sie Forschung den Menschen verstärkt näherbringen – und bewusst in Halle präsent sein.

Wissenschaft vermitteln: Ihre Pläne als Leopoldina-Präsidentin skizzierte Bettina Rockenbach am Dienstag in Sachsen-Anhalts Landesvertretung in Berlin.

Halle/Berlin/MZ. - Ein Thema kommt in diesen Tagen vor der Bundestagswahl deutlich zu kurz, findet Bettina Rockenbach: Wie wichtig Forschung und Innovation sind, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. „Darüber wird in den Kandidatenrunden viel zu wenig geredet.“ Dass die Wissenschaft künftig noch an Gewicht in der Öffentlichkeit gewinnt, dafür will die designierte Präsidentin der Leopoldina sorgen. Beratend für die Politik, basierend auf Fakten, „und auch noch stärker als bisher in die Gesellschaft hinein“, machte die Ökonomin am Dienstag bei ihrer Vorstellung in der Landesvertretung Sachsen-Anhalts in Berlin deutlich.