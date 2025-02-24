In Sachsen-Anhalt lässt sich die Sonne derzeit nur selten blicken. Am Wochenende bleibt es überwiegend wolkig und kühl.

Vom Goldenen Herbst ist in Sachsen-Anhalt derzeit keine Spur. Überwiegend bleibt es wolkig.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wochenende steht vor der Tür. Die Sonne ist in Sachsen-Anhalt jedoch weiterhin Mangelware. Mit einem Tiefdruckgebiet kommt feuchte und kühle Luft in den Süden des Landes. Die Temperaturen klettern kaum bis 20 Grad Celsius.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regenfreies Wochenende erwartet

Am Samstag, dem 27. September, bleibt es meist wolkig, größere Regenmengen sind laut Deutschem Wetterdienst aber nicht zu erwarten. Mit Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad, im Harz bei etwa 13 Grad, bleibt es frisch – ein Pullover sollte also nicht fehlen. Der Wind weht nur schwach aus Osten, was die herbstliche Ruhe zusätzlich unterstreicht.

Die Nacht zum Sonntag, dem 28. September, bringt wenig Wolken, dafür aber stellenweise Nebel oder Hochnebel. Die Tiefstwerte sinken auf 9 bis 6 Grad – in ländlichen Regionen kann es noch etwas kühler werden.

Regenfreier Start in die neue Woche

Am Sonntag, dem 28. September, präsentiert sich das Wetter insgesamt freundlicher. Nach anfänglichem Nebel zeigt sich verbreitet die Sonne bei heiterem bis wolkigem Himmel. Es bleibt trocken, die Temperaturen erreichen 17 bis 19 Grad, im Harz 13 bis 16 Grad. Dazu weht nur ein schwacher Ostwind.

In der Nacht zum Montag, dem 29. September, wird es gering bewölkt mit gebietsweise flachen Nebelfeldern. Die Temperaturen kühlen sich auf 7 bis 4 Grad ab. Außerdem weht ein schwacher Wind.

Am Montag, dem 29. September, wird das Wetter heiter mit Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad, im Harz zwischen 12 und 15 Grad. Überwiegend ist mit schwachem Wind aus Südost und Osten zu rechnen.

In der Nacht zum Dienstag, dem 30. September, wird es wolkig, teils klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen kühlen sich auf 7 bis 4 Grad ab.