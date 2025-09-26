weather spruehregen
Rechtsextremistin untergetaucht Gab es eine Panne in Sachsen-Anhalts Justizbehörden vor Liebichs geplantem Haftantritt?

Kam es vor dem geplanten Haftantritt der Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich zu einer Panne in Sachsen-Anhalts Justizbehörden? Ein wichtiges Schreiben soll erst verspätet an die Staatsanwaltschaft Halle weitergeleitet worden sein.

Aktualisiert: 26.09.2025, 15:02
Die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich trat ihre Haft in Chemnitz nicht an und ist seitdem untergetaucht.
Magdeburg/MZ/dpa/js - Die flüchtige Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich soll das sachsen-anhaltische Justizministerium vor dem geplanten Haftantritt informiert haben, dass sie die Haft nicht rechtzeitig antreten könne.