Rechtsextremistin untergetaucht Gab es eine Panne in Sachsen-Anhalts Justizbehörden vor Liebichs geplantem Haftantritt?

Kam es vor dem geplanten Haftantritt der Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich zu einer Panne in Sachsen-Anhalts Justizbehörden? Ein wichtiges Schreiben soll erst verspätet an die Staatsanwaltschaft Halle weitergeleitet worden sein.