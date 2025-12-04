Wegen Sekundenschlaf ist ein Lkw-Fahrer mit seinem 40-Tonner auf der A14 bei Welsleben von der Straße abgekommen.

Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem 40-Tonner auf der A14 von der Straße abgekommen.

Welsleben. – Ein Sattelzug ist am Donnerstagmorgen auf der A14 nahe Welsleben (Salzlandkreis) verunglückt, teilt die Polizei mit.

Demnach war der mit Tiefkühlwaren beladene 40-Tonner gegen 4.50 Uhr aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw sei neben der Straße in der Böschung zum Stehen gekommen.

Der 63-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, so die Polizei weiter. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.