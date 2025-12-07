weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Aktien und Fonds: Zahl der Aktionäre in Sachsen-Anhalt steigt - Vertrauen in gesetzliche Rente schwindet

Vor allem jüngere Menschen in Sachsen-Anhalt investieren verstärkt in Wertpapiere. Als Grund wird vor allem die Altersvorsorge genannt.

Von Steffen Höhne 07.12.2025, 07:00
Vor allem jüngere Menschen investieren verstärkt in Aktien und Fonds. Sehr beliebt sind die Indexfonds (ETFs).
Vor allem jüngere Menschen investieren verstärkt in Aktien und Fonds. Sehr beliebt sind die Indexfonds (ETFs). Foto: Alexander Heinl/dpa

Halle/MZ. - In diesem Jahr werden unter dem Weihnachtsbaum für die Erwachsenen nicht nur Bücher oder Konzertgutscheine liegen. Der eine oder andere wird vielleicht auch Aktien oder Fonds verschenken. Denn Umfragen und deutlich mehr Depots bei Banken zeigen: Die Sachsen-Anhalter setzen beim Vermögensaufbau verstärkt auf Wertpapiere.