Tierpfleger Jörg Gräser, bekannt aus der MDR-Sendung "Elefant, Tiger und Co." meint, dass sich die Menschen zu sehr von der Natur abgekapselt haben. Was man seiner Ansicht nach von Tieren lernen kann.

Leipzig. - Der Leipziger Tierpfleger Jörg Gräser wünscht sich, dass die Menschen wieder einen Schritt auf die Natur zugehen. Denn sein Gefühl sei, dass "wir uns immer mehr abkapseln – vom Tier, von Pflanzen und von der Natur an sich". Diese Einsicht teilt der aus der MDR-Sendung "Elefant, Tiger und Co." bekannte Tierpfleger in einer Serie der "Leipziger Volkszeitung" zum Thema "50 Visionen für Leipzig".

Es sei so, dass durch die Berührung mit der Natur ein Umdenken stattfinden könne, so Gräser. "Und manchmal reicht es schon, mit offenen, wachen Augen durch einen Wald zu laufen. Ist das nicht schön?", so der Leipziger in seinem Gastbeitrag für die Zeitung.

Für Leipzig wünsche er sich zum Beispiel ein Bienenhotel auf jedem Balkon und mehr Brutmöglichkeiten für Wildvögel. Zudem würde er sich über ein Umdenken in manchen Schrebergärten freuen. Sein Tipp: "Ruhig mal eine Ecke stehen lassen". Wuchernde Brennnesseln oder eine Ecke mit Totholz böten "wunderbare Rückzugsmöglichkeiten für viele Insekten".

Leipziger Tierpfleger Jörg Gräser: "Tiere haben dem Menschen viel voraus"

In ihrem Projekt "50 Visionen für Leipzig" lässt die "LVZ" 50 Menschen aus Leipzig zu Wort kommen, die ihre Wünsche für die Stadt vorstellen. Jörg Gräser ist einer von ihnen.

In dem Beitrag reflektiert der Tierpfleger, der im Leipziger Zoo arbeitet, auch, was er in 40 Jahren Berufserfahrung gelernt hat. "Dass Tiere uns Menschen vieles voraus haben. Zum Beispiel ihre schnelle Auffassungsgabe. Tiere kapieren schneller als Menschen", schreibt er in dem Beitrag.

Das müssten sie auch, weil sie viel weniger Zeit hätten, um aufzuwachsen. "Ein neugeborener Mensch braucht jahrelang, bevor er allein überlebensfähig ist. Manche Tiere benötigen dafür nur ein paar Stunden", so Gräser.

Er denke manchmal, dass es sich von Mensch zu Tier fast leichter kommunizieren lasse", so Gräser. Viele Leute würden vereinsamen, weil niemand seine Nachbarn kennenlernen wolle. Auch für ihn sei das Zwischenmenschliche nicht leicht, aber Gräser erinnert sich in dem Text dennoch an viele schöne Momente mit seinen Fans.

Jörg Gräser wurde bekannt durch MDR-Show "Elefant, Tiger & Co."

Jörg Gräser wurde als Löwenpfleger im Zoo Leipzig durch die MDR-Show "Elefant, Tiger & Co." bekannt. Über 20 Jahre lang war er Teil der Serie.

2023 wurde er innerhalb des Zoos versetzt - in den Bereich Südamerika. Dies löste eine riesige Protestwelle aus. Kurz darauf stieg Gräser auf eigenen Wunsch aus der MDR-Sendung aus.

Inzwischen ist er nicht nur als Tierpfleger tätig. Er hat ein Buch "Gräsers Tiergeschichten" veröffentlicht, war damit auch in Sachsen-Anhalt auf Lesereise und lässt seine Fans als "Bastel-Jörg" in den sozialen Medien an seinem Privatleben teilhaben.