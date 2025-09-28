Der Hallesche FC verliert bei Angstgegner FSV Zwickau. Was Trainer Robert Schröder bemängelt und ob er jetzt um seinen Job fürchten muss.

Traumtor stürzt den Halleschen FC immer weiter in die Krise

Was bedeutet die Niederlagenserie für Trainer Schröder?

Theo Gunnar Martens (r.), hier im Zweikampf mit Halles Marius Hauptmann, traf traumhaft gegen den HFC.

Zwickau/MZ. - Theo Gunnar Martens sprang auf die Bande vor dem Fanblock und breitete seine Arme aus. Fast so, als wäre er der König der Welt. Für die Anhänger des FSV Zwickau war der Mann mit den maximal austrainierten Oberschenkeln, der die Hose deshalb immer ein bisschen hochgekrempelt trägt, das in diesem Moment auch.