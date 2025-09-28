Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielte der Heimverein SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II ein 4:4 (3:2)-Unentschieden.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 4:4 (3:2).

Kevin Herbst traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Halberstädter konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Fabian Christian Schmidt der Torschütze (28.).

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg Kopf an Kopf mit SG Sargstedt / Germania HBS II – 1:1 in Minute 28

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Halberstädter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Philipp Schneider traf in Spielminute 29. Es wollte den Sargstedtern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Marc Leon Munzke versenkte den Ball in Spielminute 35, gefolgt von Nick Schmidt (45.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Lenny Henning schoss und traf in der 64. Minute, gefolgt von Jannis Jürgen Natow (73.). Spielstand 4:3 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Sargstedt / Germania HBS II kassierte einmal Gelb. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Munzke.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Phil Heinrich Festerling (Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg erlangen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – R. F. Abel (81. Ahrends), N. Schmidt (68. Parete), L. Abel, Schipp, Munzke, Knochen, F. C. Schmidt, Festerling, Busch (90. Otto), Hartmann

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Bönicke, Henning, Richter, Herbst (60. Hartmann), Schneider, Natow, Hotopp (67. Roßmann), Camara, Gebauer, Schindler (46. Albrecht)

Tore: 0:1 Kevin Herbst (22.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (28.), 1:2 Philipp Schneider (29.), 2:2 Marc Leon Munzke (35.), 3:2 Nick Schmidt (45.), 3:3 Lenny Henning (64.), 3:4 Jannis Jürgen Natow (73.), 4:4 Phil Heinrich Festerling (90.+5); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 50