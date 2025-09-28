Frankfurt - Drei Turnerinnen und vier Turner hat der Deutsche Turner-Bund (DTB) für die Weltmeisterschaften in Jakarta nominiert. Bei den Frauen wird Sprung-Europameisterin Karina Schönmaier aus Chemnitz von ihrer Vereinskollegin Jesenia Schäfer und der Heddesheimerin Silja Stöhr zu den Titelkämpfen vom 19. bis 25. Oktober in Indonesien begleitet.

Bei den Männern hatten sich bei der zweiten WM-Qualifikation am Samstag in Saarbrücken Sieger Timo Eder aus Ludwigsburg und der Hallenser Nils Dunkel für einen Start in Asien empfohlen. Die beiden EM-Goldmedaillengewinner von Leipzig werden dort auch die beiden Startplätze im Mehrkampf wahrnehmen. Nur an einzelnen Geräten gehen der Stuttgarter Gabriel Eichhorn und Artur Sahakyan (Essen-Altendorf) bei dieser Einzel-WM, bei der es im nacholympischen Jahr keine Team-Entscheidung gibt, ins Rennen.

Der Lenkungsstab des DTB folgte bei seiner Entscheidung dem Vorschlag der beiden Cheftrainer Gerben Wiersma und Jens Milbradt, schöpfte die Möglichkeiten, vier Frauen und sechs Männer aufs internationale Podium zu schicken, aber nicht aus. Mit Schönmaier, Eder und Dunkel wolle man in Jakarta um Topplatzierungen kämpfen, sagte DTB-Sportdirektor Thomas Gutekunst. Für die Debütanten wie die erst 15-jährige Schäfer gehe es darum, sich erstmals bei einer WM zu zeigen, nachdem sie in den vergangenen Monaten ihr Potenzial beweisen konnten.