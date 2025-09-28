Für den Gastgeber SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg endete das Duell mit der SG Sargstedt / Germania HBS II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit einer 4:4 (3:2)-Punkteteilung.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (3:2).

Nach 22 Minuten schoss Kevin Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Christian Schmidt den Ball ins Netz (28.).

1:1. Die Halberstädter schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Philipp Schneider traf in der 29. Spielminute. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Marc Leon Munzke traf in der 35. Minute, gefolgt von Nick Schmidt (45.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Lenny Henning traf in der 64. Minute, gefolgt von Jannis Jürgen Natow (73.). Spielstand 4:3 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II steckte einmal Gelb ein. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Munzke.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Phil Heinrich Festerling, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Ilsenburger zu erreichen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – R. F. Abel (81. Ahrends), Knochen, F. C. Schmidt, N. Schmidt (68. Parete), Munzke, L. Abel, Busch (90. Otto), Hartmann, Schipp, Festerling

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Henning, Natow, Bönicke, Richter, Schindler (46. Albrecht), Camara, Hotopp (67. Roßmann), Herbst (60. Hartmann), Schneider, Gebauer

Tore: 0:1 Kevin Herbst (22.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (28.), 1:2 Philipp Schneider (29.), 2:2 Marc Leon Munzke (35.), 3:2 Nick Schmidt (45.), 3:3 Lenny Henning (64.), 3:4 Jannis Jürgen Natow (73.), 4:4 Phil Heinrich Festerling (90.+5); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 50