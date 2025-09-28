Für den TSV Rot-Weiß Zerbst endete der 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:3 (1:1).

Es waren schon 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Louis Rauschenbach für Zerbst traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (44.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Joel Kietz/Bitterfeld-Wolfen (48 und 78.). Spielstand 3:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem TSV Rot-Weiß Zerbst noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Vincent Geilich den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (90.+5). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Zerbster aber nicht mehr aufholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Rot-Weiß Zerbst wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zerbster sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hahn, Nehring, Pötzschke, Rauschenbach, Hänsel, Hanuszkiewicz, Becker, Schmitz, Friedrich, Geilich

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kietz, Giss, Kozlowski, Konicki, Marku, Kaziur, Seidel, Seelig, Hartung, Schröter

Tore: 1:0 Louis Rauschenbach (31.), 1:1 Luca Seelig (44.), 1:2 Joel Kietz (48.), 1:3 Joel Kietz (78.), 2:3 Vincent Geilich (90.+5); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75