Erst im Sommer war der Nationalspieler zu den Sacramento Kings gekommen. Nach nur 40 Spielen steht für Schröder nun der nächste Umzug an. Die Cleveland Cavaliers sind bereits seine elfte NBA-Station.

Sacramento/Cleveland - Der nächste Wechsel von Dennis Schröder in der nordamerikanischen Profiliga NBA steht fest. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft wechselt von den Sacramento Kings zu den Cleveland Cavaliers, wie der Club mitteilte. Schröder ist Teil eines Deals zwischen drei Teams, bei dem insgesamt vier Spieler getauscht werden.

In seinen Instagram-Stories hatte Schröder zuvor ein Bild von sich im Kings-Trikot gepostet mit dem knappen Zusatz: „Thx Sacramento.“ (Danke Sacramento.) Der 32 Jahre alte Spielmacher geht zusammen mit Keon Ellis von den Kings zu den Cavaliers, im Gegenzug kommt De'Andre Hunter nach Sacramento. Auch involviert sind die Chicago Bulls, die Dario Saric von den Kings und zwei Zweitrunden-Draft-Picks erhalten, wie sie auf ihrer Website mitteilten.

Schröder auf elfter NBA-Station plötzlich mit guten Playoff-Chancen

Für Schröder ist es nach einem kurzen wie enttäuschenden Intermezzo in Kalifornien eine Chance: Die Cavaliers befinden sich in der Eastern Conference auf Playoff-Kurs. Mit Sacramento war Schröder zuletzt Schlusslicht der Western Conference. In 40 Einsätzen kam der deutsche Spielmacher zumeist von der Bank und in durchschnittlich etwas mehr als 26 Minuten auf 12,8 Punkte und 5,3 Assists sowie 3,1 Rebounds.

Für Schröder ist Cleveland nach Atlanta, Oklahoma City, Los Angeles (Lakers), Boston, Houston, Toronto, Brooklyn, Golden State, Detroit und Sacramento bereits die elfte Station in der nordamerikanischen Profiliga. Der 32 Jahre alte Welt- und Europameister avancierte nach anfangs fünf Jahren in Atlanta und zwei Jahren in Oklahoma City von 2020 an zu einem Wandervogel der Liga. Rekordhalter in dieser Hinsicht ist übrigens Ish Smith, der während seiner Karriere bis 2024 für 13 verschiedene Clubs spielte.