Manchester City verpasst die Gelegenheit, Spitzenreiter Arsenal dicht auf den Fersen zu bleiben. Bei Tottenham Hotspur gibt das Team von Pep Guardiola eine 2:0-Führung aus der Hand.

London - Manchester City hat im Titelrennen der englischen Premier League einen überraschenden Rückschlag erlebt. Beim kriselnden Gastgeber Tottenham Hotspur kam die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola trotz einer Zwei-Tore-Führung zur Pause nur zu einem 2:2 (2:0). Der Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal wuchs damit am 24. Spieltag auf sechs Punkte.

Manchester dominant - Tottenham mit Comeback

Man City dominierte die Partie in Nord-London von Beginn an. Tottenham, das sich unter der Woche durch das 2:0 bei Eintracht Frankfurt direkt für die K.o.-Phase der Champions League qualifiziert hatte, präsentierte sich schwach und fehleranfällig. Nach einem Ballverlust von Yves Bissouma leitete der zuletzt formschwache Erling Haaland auf Rayan Cherki weiter, der das 1:0 (11. Minute) erzielte. Kurz vor der Pause düpierte Antoine Semenyo (44.) die überforderte Spurs-Defensive.

Nachdem die Gastgeber von den eigenen Fans mit Buhrufen in die Halbzeitpause verabschiedet worden waren, drehte Tottenham in der zweiten Hälfte auf und ging in die Offensive. Die Belohnung war der Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Citys Neuzugang Marc Guehi (53.). Daraufhin erhöhten die Spurs das Tempo weiter und tauchten immer wieder gefährlich vor City-Keeper Gianluigi Donnarumma auf. Schließlich gelang Dominic Solanke (70.) sehenswert der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich.

Munterer Schlagabtausch in der Schlussphase

Doch Manchester City ließ sich davon nicht sehr lange beeindrucken. In der Schlussphase entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch mit guten Chancen auf beiden Seiten. Doch auch in der neunminütigen Nachspielzeit gelang keiner Mannschaft der erhoffte Siegtreffer.

City bleibt Tabellenzweiter, dicht gefolgt vom Überraschungsteam Aston Villa, das zu Hause mit 0:1 gegen den FC Brentford verlor und als Dritter nur einen Punkt weniger als die Cityzens hat.

Platz vier belegt Manchester United, das beim spektakulären 3:2 gegen den FC Fulham bereits den dritten Sieg im dritten Spiel unter Interimscoach Michael Carrick feierte und nur noch sechs Zähler Rückstand auf den Stadtrivalen Man City hat.