Halle (Saale), Deutschland
  4. Gute Leistung, aber nächste Niederlage: So wandelt der Syntainics MBC zwischen Chaos und Aufbruch

Gute Leistung, aber nächste Niederlage So wandelt der Syntainics MBC zwischen Chaos und Aufbruch

Beim Debüt von Interimstrainer Silvano Poropat verliert der MBC trotz starker Leistung gegen Oldenburg. Es ist die achte Liga-Pleite in Serie. Wer überzeugen konnte.

Von Daniel George 01.02.2026, 17:00
Jure Planinic (r.) erzielte 19 Punkte für den MBC.
Jure Planinic (r.) erzielte 19 Punkte für den MBC. (Foto: Imago/Eckehard Schulz)

Weissenfels/MZ. - Ja, der Effekt des Trainerwechsels war zu spüren. Die Profis des Syntainics MBC spielten mit deutlich mehr Energie, die Körpersprache wirkte williger. Die Fans in der Stadthalle Weißenfels quittierten die Leistung ihres Teams nicht mehr wie zuletzt mit Pfiffen, sondern mit Applaus. Und lange sah es am Freitagabend auch so aus, als könne Sportdirektor Silvano Poropat in seinem ersten Spiel als Interimstrainer des Syntainics MBC direkt jubeln.