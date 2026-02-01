Der FC Erzgebirge Aue steht in der dritten Liga auf einem Abstiegsplatz. Trainer Jens Härtel muss gehen. Werden die Sachsen zum Rivalen für den HFC?

Jens Härtel muss in Aue gehen. Übernimmt jetzt Ex-HFC-Coach Mark Zimmermann?

Aue/DPA/MZ/FAB - Der Frust, die Angst, ja Verzweiflung schlug am Ende in Wut um. Mit Bierbechern und Schneebällen bewarfen die Anhänger von Erzgebirge Aue am Freitagabend die Fußballspieler, die doch eigentlich ihre Helden sein sollen. In der dritten Liga hatten die Kicker von Aue 1:3 beim bisherigen Tabellenvorletzten TSV Havelse verloren, es war die dritte Niederlage im dritten Spiel 2026.