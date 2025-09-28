Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I glückte der SG Blau-Weiß Neuenhofe ein 3:2 (1:0)-Triumph über die Germania Olvenstedt.

Neuenhofe/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Yesse Grabe am Ende der ersten Halbzeit, als Yanik Quaschny für Neuenhofe traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Yanik Quaschny kickt SG Blau-Weiß Neuenhofe in 2:0-Führung – Minute 47

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Germania Olvenstedt e.V. steckte einmal Gelb ein.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Dennis Kapsch den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (75.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr einholen. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Aleithe, Anders, L. Tamm, Neumann, Stärke, Riecke, Natho, Troppenz, Chelvier, Quaschny

Germania Olvenstedt: Schade – Hoyer, Kohl, Zahiti, Kapsch, Golde, Farhangnia, Eckardt, Bühring, Schäfer, Shen

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32