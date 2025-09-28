Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Burg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser. 36 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niegripp. Insgesamt acht Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Hensel (32. Opitz), Kunze (46. Wendler), Abagat (58. Müller), Grunewald (75. Endert), B. Tuchen, L. Schmidt, P. Tuchen (46. Fraaß), Rudolph, Pasedag, Maltritz

TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Drobysh (65. Rogge), Kliemann, Hübner (41. Müller), Schilf (77. Schlaizer), Farkas, Gonsior, Thiele, Spanka, Rudolf (46. Gerbig), Helbig

; Zuschauer: 36