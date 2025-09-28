Die SG Blau-Weiß Neuenhofe errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen die Germania Olvenstedt.

Neuenhofe/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Yesse Grabe, als Yanik Quaschny für Neuenhofe traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor : Erneut setzte Quaschny den Ball ins Netz.

Doppelpack von Yanik Quaschny bringt SG Blau-Weiß Neuenhofe 2:0 in Führung – Minute 47

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die Germania Olvenstedt e.V. kassierte einmal Gelb.

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Dennis Kapsch den Ball über die Torlinie bugsierte (75.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr einholen. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Stärke, Anders, Riecke, L. Tamm, Quaschny, Natho, Aleithe, Neumann, Troppenz, Chelvier

Germania Olvenstedt: Schade – Hoyer, Kapsch, Bühring, Golde, Eckardt, Farhangnia, Kohl, Zahiti, Shen, Schäfer

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32