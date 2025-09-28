Eine Niederlage für den TSV Rot-Weiß Zerbst besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:3 (1:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Louis Rauschenbach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Luca Seelig (44.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Joel Kietz/Bitterfeld-Wolfen (48 und 78.). Spielstand 3:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Vincent Geilich, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+5). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TSV Rot-Weiß Zerbst wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zerbster sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Rauschenbach, Nehring, Hänsel, Hahn, Friedrich, Hanuszkiewicz, Becker, Geilich, Pötzschke, Schmitz

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Hartung, Kaziur, Kozlowski, Kietz, Konicki, Marku, Giss, Schröter, Seelig, Seidel

Tore: 1:0 Louis Rauschenbach (31.), 1:1 Luca Seelig (44.), 1:2 Joel Kietz (48.), 1:3 Joel Kietz (78.), 2:3 Vincent Geilich (90.+5); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75