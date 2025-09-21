Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der Post SV Stendal vor 42 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark freuen.

Stendal/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz Röxe haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten die Gäste aus Bismark mit 2:0 (1:0) souverän.

In Minute 15 schoss Nigel-Miguel Riedel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Doppelpack von Nigel-Miguel Riedel bringt Post SV Stendal 2:0 in Führung – 86. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark steckte zweimal Gelb ein. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Riedel den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (86.). Damit war der Erfolg der Stendaler entschieden. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Ihennacho (55. Singh), Lenz (57. Imiolczyk), Kniep, Wallbaum (80. Jameel), Riedel, Hubrig, Fanta, Rasuly, Winkler, Michael

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Kalbe, Paschke (15. Haberkorn), Hildebrandt, Seeger, Storbeck (20. Sonnenberg), Kapahnke, Nikolai (46. Schulze), Steinmetz, Buchholz

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42