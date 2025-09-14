Der Tag in Halle live: „Heute in Halle“ heißt der neue News-Ticker, der die Menschen in der Stadt immer auf dem neuesten Stand hält. Er startet am Montag, 15. September, ganz früh mit den wichtigsten Nachrichten des Tages.

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Halle (Saale)/MZ/FK. - Was ist da gerade vor meiner Haustür passiert? Warum stehe ich in der Stadt im Stau? Und was gibt es für neue Geschichten aus Halle und der Umgebung? Was könnte ich am Wochenende mit der Familie unternehmen? Und welche Podcasts aus der Region bieten mir Abwechslung nach einem langen Arbeitstag?

Schon jetzt liefert die MZ das alles in Halle ihren Lesern nicht nur jeden Morgen per Zeitung in den Briefkasten, per E-Paper schon am Abend vorher und digital den ganzen Tag über auf den Computer, das Tablet oder das Handy: Im Internet sind die wichtigsten Nachrichten des Tages unter mz.de/halle immer aktuell zu finden und nachzulesen.

Hören Sie auch: Heute in Halle: Das ist der Podcast mit den Schlagzeilen von heute

Jetzt gibt es dazu aber noch ein neues, kostenfreies Angebot, das Sie noch aktueller darüber auf dem Laufenden halten soll und einmal mehr in Halle und dem Saalekreis auch über den Tellerrand hinausblickt. „Heute in Halle“ heißt der neue Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus der Stadt auf einen Blick zusammenführt.

Alles auf einen Wisch

Und das alles auf einen Wisch: Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, liest mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus der Stadt. Erstmal suchen, was neu ist? Oder sogar noch die eigenen Suchbegriffe aussuchen? Das ist damit vorbei.

„Heute in Halle“ tritt damit an die Seite des Newsletters „Hier in Halle“, der unter der Woche jeden Morgen per Mail zu Ihnen kommt und Ihnen die wichtigsten Schlagzeilen des Tages liefert.

Newsletter, Podcast - und jetzt auch noch ein Blog

Das große Interesse, auf das solche digitalen Angebote wie der Newsletter bei den Nutzern stoßen, hat uns gezeigt, dass es auch jenseits von Zeitung, E-Paper und anderen Abos ein Informationsinteresse an der Saale gibt, das wir nur allzu gerne befriedigen wollen: einen Blog, ebenso kostenlos abrufbar wie der Newsletter, und den ganzen Tag über sogar noch aktueller.

Zu finden ist der neue Blog „Heute in Halle“ unter der Woche im Internet täglich unter mz.de/thema/heute-in-halle. Anmelden für den Newsletter „Hier in Halle“ können Sie sich unter www.mz.de/newsletter/halle. Und dann ist da natürlich auch noch unser Nachrichten-Podcast, auf dem Sie sich unter anderem hier und überall, wo es Podcasts gibt, jeden Tag die wichtigsten Schlagzeilen anhören.

Damit können Sie künftig gleich auf drei Kanälen noch gebündelter morgens, abends oder den ganzen Tag über die Nachrichten aus der Stadt jederzeit im Blick behalten.