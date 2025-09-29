Den Schlüssel für das neue Feuerwehrgerätehaus überreichte Bürgermeister Michael Jahn (li.) an Wehrleiter Danilo Mölbitz (2. v. l.).

Schneller als gedacht! Nach nur einem Jahr Bauzeit durften die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Klöden am Samstag ihr neues Gerätehaus offiziell in Besitz nehmen. Insgesamt 2,2 Millionen Euro wurden für den Neubau ausgegeben, wovon etwa 800 000 Euro durch die Europäische Union und das Land Sachsen-Anhalt gefördert wurden, erläuterte Jessens Bürgermeister Michael Jahn den anwesenden Gästen. Mehrere Hundert Menschen hatten sich am neuen Depot eingefunden, um diesen Moment mitzuerleben.