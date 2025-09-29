Pilz-Experte Michael Kleint erklärt, wo man Pilze am besten sucht und was man beim Sammeln beachten sollte. Sein größter Fund in der Dölauer Heide war pfannengroß.

Große Pilzvielfalt in Halle: Vor diesen Arten muss man sich in Acht nehmen

Von den Pantherpilzen sprießen derzeit besonders viele in der Dölauer Heide. Aber Vorsicht, nicht sammeln!

Halle (Saale)/MZ. - Am Wegesrand sprießen sie aus dem Boden: Kleine und größere Pilze bahnen sich ihren Weg durchs Laub. Man muss schon genau hinschauen, um sie zu entdecken. Aber geübte Sammler werden auch in Halle fündig. Mit etwas Ausdauer füllt sich das Körbchen. Genauer gesagt in der Dölauer Heide.