HALLE/DRESDEN/MZ. - Es sah zuletzt so aus, als hätte sich die neurechte Buchszene aus der breiten Öffentlichkeit zurückgezogen, als wäre sie nach Corona in eine Art von Winterschlaf gefallen. Keine herausfordernden Auftritte mehr bei den Buchmessen in Frankfurt am Main und in Leipzig, wie sie vor 2020 Schlagzeilen machten. Keine Tumulte drinnen, keine Protestaktionen draußen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.