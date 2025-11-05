In Teutschenthal soll ein riesiger XXXLutz-Standort entstehen. Hält das Unternehmen an den Plänen fest, nachdem die Absage des Möbelriesen für den Neubau in Halle an der B6 bei Bruckdorf kam?

XXXLutz gibt Projekt in Halle auf - ist das geplante Logistikzentrum in Teutschenthal davon betroffen?

Das ist die Fläche, auf der der weltweit zweitgrößte Einrichtungshändler sein Logistikzentrum errichten will.

Teutschenthal/Halle/MZ. - Es schien eine große Chance für das Einkaufsareal in Halle-Bruckdorf zu sein: Die österreichische Möbelhauskette XXXLutz wollte sich dort ansiedeln. Doch nun die Kehrtwende – das geplante Kaufhaus wird nicht gebaut. Was Gründe anbelangt, hält sich das Unternehmen bedeckt. Doch das war nicht die einzige geplante Investition in der Region. In Teutschenthal will der Möbelriese ein Logistikzentrum bauen: Steht das jetzt auch vor dem Aus?