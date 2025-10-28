Absage des Möbelriesen XXXLutz baut nicht in Bruckdorf: Hat es die Stadt Halle verbockt?
Es ist ein schwerer Schlag: Das Möbelhaus XXXLutz wird nicht nach Halle kommen. In der Kritik steht die Verwaltung. War sie zu langsam? Der Ratshof widerspricht den Vorwürfen.
Aktualisiert: 28.10.2025, 18:47
Halle (Saale)/MZ. - Für das erfolgsverwöhnte Halle ist es ein schwerer Rückschlag. Die Stadt, die sich mit Zukunftszentrum und dem RAW-Gelände auf der Überholspur wähnt, musste Anfang Oktober eine bittere Pille schlucken. Der Möbelkonzern XXXLutz wird nicht in Bruckdorf bauen. Nach der Absage gerät die Stadtverwaltung jetzt in die Schusslinie.