Absage des Möbelriesen XXXLutz baut nicht in Bruckdorf: Hat es die Stadt Halle verbockt?

Es ist ein schwerer Schlag: Das Möbelhaus XXXLutz wird nicht nach Halle kommen. In der Kritik steht die Verwaltung. War sie zu langsam? Der Ratshof widerspricht den Vorwürfen.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 28.10.2025, 18:47
Der für die Möbelhauskette "XXXLutz" typische rote Stuhl sollte auch in Halle aufgebaut werden. (Foto: dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Für das erfolgsverwöhnte Halle ist es ein schwerer Rückschlag. Die Stadt, die sich mit Zukunftszentrum und dem RAW-Gelände auf der Überholspur wähnt, musste Anfang Oktober eine bittere Pille schlucken. Der Möbelkonzern XXXLutz wird nicht in Bruckdorf bauen. Nach der Absage gerät die Stadtverwaltung jetzt in die Schusslinie.