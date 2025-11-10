Der Bestand an Unterlagen im Stadtarchiv in Halle ist riesig, das Potenzial groß. Vieles ist aufgearbeitet, doch es gibt noch einiges zu tun. Sei es bei spannenden Nachlässen oder drögen Akten.

An zwei von sechs Kilometern Akten muss das Stadtarchiv in Halle noch ran

Halle (Saale)/MZ. - Salz und Wohlstand waren viele Jahrhunderte lang zwei Begriffe, die in Halle untrennbar zusammengehörten. Auf der Gewinnung und dem Verkauf von Salz baute die Stadt ihren wirtschaftlichen Erfolg auf. Ein wichtiges Rädchen bei der Produktion waren die Pfänner, also die Inhaber des Solguts und der Siedekoten.