Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt Jeder Dritte arbeitet verkürzt: In welchen Branchen die Teilzeitquote besonders hoch ist
Ein Drittel der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt ist in Teilzeit tätig – und die Quote steigt weiter. Nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer wird der Fachkräftemangel so verschärft.
07.11.2025, 07:49
Halle/MZ. - Der anhaltende Fachkräftemangel führt aus Sicht der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt zu einer paradoxen Entwicklung: „Trotz des großen Bedarfs an Arbeitskräften steigt die Zahl der Teilzeitbeschäftigten“, sagt Hendrik Senkbeil, Geschäftsführer Standortpolitik der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK).