Ein Drittel der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt ist in Teilzeit tätig – und die Quote steigt weiter. Nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer wird der Fachkräftemangel so verschärft.

Jeder Dritte arbeitet verkürzt: In welchen Branchen die Teilzeitquote besonders hoch ist

Auch junge Erwachsene arbeiten zunehmen in Teilzeit. Das heißt, in der Regel unter 30 Stunden in der Woche.

Halle/MZ. - Der anhaltende Fachkräftemangel führt aus Sicht der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt zu einer paradoxen Entwicklung: „Trotz des großen Bedarfs an Arbeitskräften steigt die Zahl der Teilzeitbeschäftigten“, sagt Hendrik Senkbeil, Geschäftsführer Standortpolitik der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK).