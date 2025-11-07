weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt: Jeder Dritte arbeitet verkürzt: In welchen Branchen die Teilzeitquote besonders hoch ist

Ein Drittel der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt ist in Teilzeit tätig – und die Quote steigt weiter. Nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer wird der Fachkräftemangel so verschärft.

Von Steffen Höhne 07.11.2025, 07:49
Auch junge Erwachsene arbeiten zunehmen in Teilzeit. Das heißt, in der Regel unter 30 Stunden in der Woche.
Auch junge Erwachsene arbeiten zunehmen in Teilzeit. Das heißt, in der Regel unter 30 Stunden in der Woche. Foto: Getty Images/iStockphoto djd/BMBF/Getty Images/Gorodenkoff Productions

Halle/MZ. - Der anhaltende Fachkräftemangel führt aus Sicht der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt zu einer paradoxen Entwicklung: „Trotz des großen Bedarfs an Arbeitskräften steigt die Zahl der Teilzeitbeschäftigten“, sagt Hendrik Senkbeil, Geschäftsführer Standortpolitik der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK).