Draußen Protest, drinnen Gloria von Thurn und Taxis: Die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ findet erstmals in Halle statt – und will nicht mehr wissen, was rechtsextrem ist.

Von Christian Eger 09.11.2025, 18:20
Hinter Gittern: Eingang zur Halle-Messe am Wochenende. Innenaufnahmen von der Buchmesse wurden von der Veranstalterin nicht gestattet.
Hinter Gittern: Eingang zur Halle-Messe am Wochenende. Innenaufnahmen von der Buchmesse wurden von der Veranstalterin nicht gestattet. (Foto: Willno/DPA)

HALLE/MZ. - Berliner Zeitung? Kein Problem. Die Tageszeitung „Die Welt“? Kann durch. Bei der Mitteldeutschen Zeitung stoppt der Stift der Dame, die im Messe-Büro die Medien für die „Seitenwechsel“-Buchmesse abhakt. Nicht auf der Liste, heißt es. Kein Reinkommen. Wie bitte?